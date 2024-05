En el más reciente capítulo de “Ganar o Servir“, Luis Mateucci se refirió a su expareja, Daniela Aránguiz, pero no en los mejores términos.

Tras vivir un tenso episodio con Daniela Colett luego de manifestarle que él, afuera del reality, mantenía su relación en “stand by” -cuando en primera instancia dijo estar soltero y haber terminado con Aránguiz-, Mateucci se sinceró con Oriana.

El trasandino le preguntó a Marzoli si se acordaba cuando ellos eran pareja y tenían peleas por ego; situación que le sucedía de igual manera con Daniela: “Le digo ‘por favor, siempre quise tener una pareja que seamos un puño; que seamos uno solo, que tiremos los dos para el mismo lado, que no compitamos"”.

Luis Mateucci dijo lo que piensa de Daniela Aránguiz

“Lo sentí todo el verano (el ego). Cuando a mí me empezaron a llamar para el Festival de Viña, claro, pensó que ella iba a ser la estrella y yo iba a ser el estrellado, y no es así (…) son cosas que yo desconfío de ella y siempre desconfié“, confesó Mateucci.

“Yo sé cuando ella se hace la hueona (sic), y no es tan mosquita muerta como ella dice serlo (…) que es la mujer perfecta, que esto que lo otro, y yo no la veo… Yo tengo algunas dudas, ¿me explico?”, continuó el chico reality.

En tal momento, Oriana interrumpió a Luis para entregarle su opinión frente a Aránguiz: “Es mega insegura, y se le nota. O sea, una persona que vive continuamente hablando mal de todas las mujeres…”.

“A mí no me conoce de nada, tengo buena relación, y me criticó 20 veces en tu reality (…) eso se llama (ser) calculadora“, lanzó la venezolana radicada en España.

El argentino le respondió a su ex que Aránguiz realmente le gustaba como mujer. “Es lo mismo que le veo a esta chica (Colett). Esta chica puede estar re buena, pero la veo que es una mujer (…), a mí no me interesa andar con una pendeja (sic). Una mujer que sepa todo; que habla de cosas que a mí también me interesa hablar, no de maquillaje“, cerró.