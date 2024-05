La semana pasada, Bombo Fica tuvo que cancelar una serie de shows que tenía programados en Suecia producto de una complicación de salud a causa de un alza de presión arterial.

“Lamentablemente sufrí una recaída por la presión arterial. Volví a sufrir una hemorragia nasal, lo cual me obligaron a tomar reposo absoluto para poder llevar un control con la presión”, explicó el humorista en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

La mañana de este lunes, el comediante realizó un contacto con Karen Doggenweiler y José Antonio Neme desde España para Mega, instancia donde reveló algunos detalles del episodio ocurrido en el extranjero.

Bombo Fica entregó detalles de su reciente problema de salud

“Tenía que actuar en Malmö (Suecia), y antes de salir al aeropuerto estaba en el hotel y me di cuenta de que me cayeron unas gotitas de sangre de la nariz, y de repente me paro y me empieza a correr como si hubieran abierto una llave“, partió relatando Daniel Fica.

Tras ello, Bombo se dirigió a una clínica donde no fue bien atendido, según sus palabras: “Me sacaron un ojo de la cara, me cobraron como 700 euros, me pusieron un tapón en la nariz y una pastilla para la presión y nada más“.

Su seguro de salud lo envió después a otro recinto clínico, donde debió “contratar un otorrino de forma particular. Me atendió el otorrino como cuatro horas después, me pusieron un tapón aquí (en la nariz) y me dijeron que tenía que volver en tres días”.

“Esa noche la pasé bien, no hubo ningún problema, pero a la noche siguiente me volvió el sangrado y ahí mi señora me llevó a un hospital público y te quiero decir que la salud pública de calidad y gratuita, existe aquí en España“, manifestó el comediante.

“Me atendieron súper bien, no me cobraron nada, me trataron de maravilla y bueno, ahí me pusieron otro tapón. Estuve cuatro o cinco días y me sacaron el taponcito y me dieron de alta, y esto todo a raíz de que la presión me subió a 200“, confesó Fica.

Tal dato causó sorpresa en el estudio. Por ello, el humorista detalló que aquello le había sucedido pues se había “ido al chancho con el café, el expresso doble, la energética (…), esas cosas y la mala alimentación“.

Sin embargo, Bombo detalló algo particular: fue asintomático. Antes del sangrado nasal, no sintió síntomas propios de un alza de presión. “El médico me dijo ‘mira, da gracias que esto fue hacia afuera (la hemorragia) y no fue hacia adentro’, porque esto podría haberme generado una trombosis, no sé, un derrame cerebral”, concluyó Bombo.