Felipe Ríos, recordado por interpretar a “Perham California” en “Romané“, estuvo la noche de este sábado en “Sin Culpa“, donde conversó con Francisca Sfeir sobre su último quiebre amoroso.

“Me separé después de 23 años de pareja, entonces fue muy fuerte para mí. Tengo una casita en la playa y me fui a vivir allá, para vivir el duelo solo”, reveló el actor, según consigna Canal 13.

El intérprete agregó que últimamente ha estado más atento a sus redes sociales y otros pasatiempos para rehacer su vida: “Me alejé un rato, me fui un año a vivir a la playa solo, y volví ahora para retomar la vida“.

Felipe Ríos tras dolorosa ruptura

Ríos explicó que aquel viaje y proceso alejado fue para reencontrarse consigo mismo, para “quererme un poquito más, respetarte un poquito más para salir adelante. Estoy en esa, es un proceso que no ha sido fácil, pero ahí vamos”, recogió Publimetro.

Así, Felipe comenzó a aceptar que podría querer a otra persona, señaló Canal 13: “Lo bueno de ahora es que estoy creyendo de nuevo en el amor; que puedo ser un ser querido. Estoy muy contento por eso, porque tengo una persona que me quiere“.

“Yo necesitaba mucho respaldo, porque estaba muy dolido, muy quebrado, muy frágil. Eso me empezó a dar un poquito más de seguridad ya que te da una base. Uno agradece que haya otra persona a esta edad, porque somos cincuentones ya. Uno agradece que te vuelva a tocar la puerta el amor“, agregó, dando luces de un nuevo romance.

Ríos contó, además, que en su pasado cumpleaños en marzo aprovechó de realizar ciertos rituales para ayudarse desde las terapias alternativas.

“Me vi las cartas y me hice una sanación energética. Un baño de café que me dijeron que era para cortar las energías. Empecé a creer un poquito más en estas cosas que me pudieran servir”, declaró, según recogió CHV.