La cantante chilena, Christell Rodríguez, viajó hasta Corea del Sur y al recorrer por los atractivos turísticos, fue reconocida por su hit “Dubidubidu”.

Hace algunas semanas la cantante chilena, Christell Rodríguez, reveló nuevas versiones en tres idiomas: inglés, japonés y español, de su famoso hit “Dubidubidu”.

Tras pasar dos décadas de su participación a los 5 años en el programa ‘Rojo’ en 2003, donde interpretó dicha canción, el hit volvió a escucharse en las redes sociales en los primeros meses de este año.

Tal fue el boom, que “Dubidubidu” llegó al top de Spotify en países a nivel mundial, especialmente en Asia.

Christell y su viaje a Corea del Sur

Desde aquel momento, la cantante ha compartido con sus seguidores, todos los avances de su carrera musical y personal.

De esta manera, a través de sus redes sociales, Christell dio la noticia que inició un viaje hacia Corea del Sur. Ya estando en aquel país, ha mostrado los bellos paisajes que visita y su rutina diaria.

Es por ello, que durante una transmisión en vivo, Christell vivió una particular situación mientras paseaba por Jeonju, al tener un encuentro con pequeños estudiantes, quienes cantaban su canción en la calle.

“Chipi chipi, chapa chapa”, decían los menores espontáneamente. Luego, la cantante decidió continuar la transmisión en vivo junto a ellos mientras cantaban su hit, para así guardar el especial momento en sus redes sociales.

“Procede a llorar… Esto pasó, no lo puedo creer, ¿qué me decí?”, señaló Christell después de registrar el video.

“Ellos nos pidieron foto hace un rato, les mostré la canción y les dije que yo la cantaba. Me creyeron altiro, en cambio allá en Chile no me creen cuando les digo“, señaló.

