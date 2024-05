María Luisa (“Mari”) Godoy recordó los difíciles momentos que debieron pasar sobre el escenario tras la presentación de Javiera Contador en el Festival de Viña 2024.

En conversación con Pamela Díaz en el programa “Sin editar“, la animadora catalogó el episodio como “el peor momento emocional”. “La Javi es mi amiga, y yo es la única vez de estos cuatro años que lloré en la Quinta“, confesó Godoy.

“Cuando yo vi a la Javi hablarle a los hijos, cuando ella dice ‘hijo, esto no te determina’, a mí me afectó mucho”, continuó revelando la conductora. “Me afectó mucho porque uno también no se perdona hasta dónde deberías haber hecho más“, agregó.

Mari Godoy por presentación de Javiera Contador en Viña

En tal momento, Díaz interrumpió a Mari para preguntarle por qué, entonces, no habían intervenido, a lo que la periodista respondió que existían protocolos: “Hay un código que está negociado desde antes, que tú no entras al escenario a menos que el humorista lo pida, y ahí hay un código para pedirlo”.

“Puede ser de distintas maneras, o te llaman… Uno siempre está como en puerta; tú estás en el escenario, no es que tú te vayas para atrás. Tú cuando sientes un momento de tensión, tú estás en la puerta, no estás viéndolo en la tele del camarín”, explicó María Luisa.

“Yo estaba en el escenario en todo momento y tú no puedes (intervenir) porque no sabes si la persona va a dar vuelta la situación, que ha pasado muchas veces también (…), yo sabía que venía ‘Casado con hijos‘”, continuó.

“Entonces yo empecé a decir hacia arriba ‘¡Que metan Casado con hijos, díganle a la Javi!’, porque yo sentía que ese era el punto de inflexión. Yo estaba muy angustiada”, contó la animadora.

Godoy declaró, además, que ella jamás hubiera interrumpido un show si es que el artista no lo hubiese querido. Sin embargo, con ello hizo un mea culpa.

“Deberíamos haber acolchado más la situación, porque a mí me pasó que yo acolché en comerciales. Yo salí, que me llevé un reto (por eso), salí en comerciales (…) y digo ‘chiquillos, les juro por mis hijos que no hay Gaviota de Platino’, porque te lo juro que no había”, dijo.