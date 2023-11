La reconocida dupla musical española Andy & Lucas, conformada por Andrés Morales y Lucas González, informó este martes 14 de noviembre su separación debido a la cardiopatía de uno de los cantantes: Lucas.

La noticia provocó el llanto de más de alguna de sus fanáticas presentes en el público del estudio del programa español.

“Bueno yo, antes que nada decir que llevo todo el día con un pellizco aquí en el estómago que no puedo conmigo. Primero agradecer a El Hormiguero por darnos este escaparate tan maravilloso. Lo segundo, darle gracias a Andy por este tiempo haber confiado en mí mucho como empresa, espero que no me salten mucho las lágrimas”, partió diciendo Lucas González.

“Hace cuestión de cinco años yo tomé las riendas empresarialmente de Andy & Lucas y mi día a día ha sido bastante complicado porque como bien sabe Andy, yo soy un psicópata de mi trabajo y me gusta llevarlo todo, hasta el más mínimo detalle”, continuó el cantante.

Andy & Lucas anuncia separación

“Con el tiempo pues, un año para atrás, me daban unos mareos y esos mareos pues se tradujeron en que tenía la tensión (presión) bastante alta. Me dieron otra dosis y no funcionaba, eso me derivó al cardiólogo y tengo una pequeña válvula, mi familia lo sabe esto”, aclaró el artista.

“Creo que lo mejor es bajar un poco el ritmo (…), pues sin salud somos nadie”, añadió después el español.

Acompañado al anuncio, la dupla informó que no dejarán el rubro musical sin antes dar una gira de despedida por España, en la que contemplan presentarse en Cádiz, Sevilla, Barcelona y Madrid.

En el caso de tener mucho éxito, la pareja que ha compartido carrera por veinte años aseguró que podrían extender su gira musical.

Cabe recordar que Andy & Lucas han lanzado éxitos como Son de amores, Tanto la quería, Y en tu ventana, Mírame a la cara.

“No es separarnos, es tomarnos un descanso y no sabemos si vamos a volver, su salud es lo primero“, comentó en la instancia Andrés Morales, lo que deja un espacio para que sus fans crean y/o esperen un posible regreso.

Revisa aquí el momento en que confirmaron la noticia: