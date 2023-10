Nicole ‘Luli’ Moreno sufrió un accidente de tránsito en la comuna de Las Condes, específicamente en el sector El Golf. La modelo dejó entrever que la situación fue bastante compleja.

De acuerdo a lo que reveló el diario La Hora, la exfigura televisiva habría víctima de un choque en el lugar, por el cual fue ayudada por seguridad ciudadana.

Horas después la propia ‘Luli’ explicó la situación a través de sus redes sociales, asegurando que no quedó bien anímicamente.

Luli sufre accidente

“Luego de tantos trámites en el seguro por lo sucedido, a quitar los nervios (…) Agradezco de todo corazón a todos los que se han preocupado por mí. No se imaginan lo importante que fue el apoyo de mis cercanos, el amor y cariño de ustedes”, expuso en Instagram.

“En momentos como estos cada vez me doy cuenta de las personitas que realmente merecen mi atención. Gracias a Dios no me sucedió nada grave. Solo fue el susto y aún sigo con muchos nervios”, agregó.

Hay que señalar que, días atrás, otra famosa vivió una compleja situación al conducir. Se trata de Francini Amaral, quien sufrió un intento de encerrona en la misma comuna.

En el caso de la bailarina, logró salir del lugar retrocediendo su vehículo y chocando a un tercero. Los sujetos que la amenazaron estaban armados.