Kanela responde a denuncia de guitarrista de Noche de Brujas: "Pondré a disposición los antecedentes"

A través de redes sociales, Héctor “Kanela” Muñoz, vocalista de Noche de Brujas, reaccionó a la denuncia por agresión que pesa en su contra de parte del guitarrista de la banda, Fabián Ortiz, quien mediante redes sociales confirmó que la acusación “ya está en manos de la justicia”.

Los hechos habrían ocurrido la madrugada del lunes en un domicilio particular, luego de una presentación del grupo tropical en una fonda de La Florida.

Tras dicha presentación, Ortiz se ausentó del resto de las actuaciones de la banda durante Fiestas Patrias. De acuerdo al diario Las Últimas Noticias, la denuncia está siendo investigada por la Fiscalía Centro Norte.

“Terminé mi 18 hoy a las 5 AM. Después de haber vivido unas hermosas Fiestas Patrias recorriendo Chile, me despierto y me encuentro con miles de comentarios por una situación falsa”, se defendió el vocalista mediante su cuenta en Instagram.

“Una acusación tan grande debe estar donde corresponde, en la justicia, y con sus pruebas correspondientes. Por lo mismo, pondré a disposición todos los antecedentes al tribunal competente, quien tomará la determinación y resolución final del caso”, agregó Kanela de Noche de Brujas.

El lunes, también mediante una publicación en redes sociales y luego que trascendiera su denuncia en medios locales, Ortiz agradeció las muestras de afecto recibidas.

“Sólo quiero manifestarles mi eterno agradecimiento por todos estos años de música. Junto a mis colegas y ustedes, mi gente. De esta forma, sólo me remito a informarles que o sucedido en la madrugada de hoy ya está en manos de la justicia”, escribió.