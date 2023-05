El actor aseguró que grabó en 2021 una teleserie que todavía no se ha estrenado en televisión. "Hiciste un trabajo, quieres que se muestre y decisiones no artísticas terminan definiendo si eso se muestra o no", contó.

El actor chileno Hernán Contreras acabó expresando su frustración al hablar sobre una teleserie que grabó para Canal 13 hace dos años que hasta el momento no se emite, “ya pasé esa etapa en la que me dolía”, sostuvo, lamentando de todas formas la espera.

Específicamente, la ficción trata de Secretos de Familia, ficción que contaba también con Álvaro Rudolphy, Mariana Loyola, Francisco Reyes, Simón Pesutic, Daniela Ramírez y más.

En conversación con Tiempo X, el intérprete se refirió a los años de espera por ver el material al aire. “Yo creo que no encontraron un momento como para hacer rentable la teleserie, para lo que se gasta en qué momento se pone para marcar una buena cantidad de puntos de rating”, sostuvo.

Asimismo, explicó que “no encontraron el momento, luchar contra Mega que hace todas sus teleseries, y a todas les va bien, es difícil”, aunque también apuntó que ya había vivido una situación similar.

“Pasó lo mismo con Helga y Flora, una serie que yo hice en Punta Arenas y la grabamos, tremenda producción, pero la tiraron un sábado 23:30 de la noche”, contó.

“Yo creo que tiene que ver con no encontrar un espacio donde crean que se haga algo rentable, con recuperar la inversión, si al final tiene que ver con eso”, expresó también.

“Si vendieron Cromosoma 21 a una plataforma en que ganaron buenas lucas, por lo menos recuperan algo de esa inversión, porque hacer teleseries es caro, es súper caro”, añadió.

De todas formas, lamentó que en la televisión “no se toman riesgos, es un modelo que funciona y ese es el modelo que van a tratar”.

Consultado sobre la sensación que tiene a la espera de que se publique la ficción, Contreras admitió que “es penca, es una lata (sic). (Porque) estuviste de seis a siete meses grabando y estudiando cada escena, dando lo mejor de ti. Hay todo un equipo detrás”.

“A mí, la pega en teleseries no me sobra. Entonces, hiciste un trabajo, quieres que se muestre y decisiones no artísticas terminan definiendo si eso se muestra o no, es latero”, dijo.

De todas formas, aseguró también que “ya me enojé, ya la sufrí y era como ‘¿Por qué no me llaman?’, yo puedo hacerlo mejor, puedo hacerlo bien y todo eso, ya pasé esa etapa en la que me dolía”.

En la página web de Canal 13, existe una postal respecto a la teleserie Secretos de Familia, donde explican la trama: “La vida de Elena Valdés cambia para siempre tras su retorno a Chile luego de 15 años en España y encontrarse con el misterioso suicidio de su única hermana, Sara”.

“Sospechando que en realidad se trató de un homicidio, Elena inicia una frenética búsqueda para encontrar al culpable y hacer justicia, lo que la llevará a desenterrar el oscuro pasado de su poderosa familia”, cierra la sinopsis.