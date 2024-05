Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Bono, líder de U2, generó controversia al declarar que Coldplay "no son un grupo de rock" durante la serie documental "Music Uncovered: The Genius Of Coldplay" de BBC Sounds. A pesar de ello, el vocalista elogió la canción "Clocks" y destacó la complejidad musical del cuarteto británico. Aunque sus comentarios fueron interpretados como críticas negativas, Bono también mencionó la admiración de sus colegas hacia Coldplay y su próxima participación en el festival Glastonbury por quinta vez.