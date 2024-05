Ante golpe de OpenAI: Google reacciona anunciando que Gemini competirá contra GPT-4o con voz y video

Este martes, Google anunció que su modelo de inteligencia artificial Gemini competirá con GPT-4o que ayer anunció su competencia más importante en el área, OpenAI.

El anuncio de la empresa de ChatGPT llegó un día antes del evento Google I/O, que en este momento se está efectuando y transmitiendo por Youtube.

Previo al evento, y compitiendo en posicionamiento con OpenAI, Google publicó un video en que muestra las potenciales capacidades de Gemini, mostrando el modelo en un dispositivo Pixel, procesando video en vivo y preguntas habladas, tal como promete hacer GPT-4o.

Incluso, Gemini contrapregunta al usuario, para proveer un servicio más completo de cara a la presentación de Google I/O.

