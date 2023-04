La personalidad de internet conocida como Naya Fácil volvió a referirse al complicado momento en el que se encuentra, luego de que diera cuenta de que debe una millonaria cifra al Servicio de Impuestos Internos (SII), asegurando que va a “agotar todos los medios” para evitar pagar el monto total.

A través de sus historias de Instagram, la influencer aseguró que debe pagar a más tardar el 2 de mayo. Sin embargo, apuntó a que actualmente “ando viendo en todas partes qué puedo hacer, porque de verdad son demasiadas lucas, demasiadas lucas que a mí no me van a devolver”.

“Ustedes saben mi vida, saben lo que me he sacrificado en trabajar en las redes sociales para llegar y pasar tantas lucas de vuelta. Lucas que no son pocas. Estoy agotando todos los medios porque todavía estoy a tiempo, escucho distintas opiniones de qué puedo hacer”, adelantó.

Asimismo, Naya aseguró que tomó la decisión tras comentarios de sus seguidores, quienes le aconsejaron buscar una nueva opción a su situación y así evitar perder toda su fortuna.

“Sea como sea, es mi bolsillo el que está en juego, es mi capital el que está en juego. Yo voy a agotar todos los medios, yo no me voy a rehusar y andar como las tontas estúpidas a pagar las lucas allá. Tiene que haber una opción, de verdad”, mencionó molesta.

En esa rama, reveló que “lo que me están haciendo pagar es mucho más de 100 palos, de verdad mucho más. Por eso yo estoy así. No les voy a decir el número exacto, porque todavía quiero agotar los medios”.

“Me da mucha frustración, pero voy a hacer lo que esté en mi alcance. De aquí al martes, con el monto que sea. Pero al menos voy a buscar opiniones. Uno no puede quedarse con lo primero siempre”, dijo.

Poco después, un poco más molesta, la influencer aseguró que “no voy a ir como tonta a pagar esa plata. Yo sé que tengo que pagar, eso lo tengo claro. Pero hueón (sic), tratar quizá la manera de ver la opción (de reducir el monto)… No se queden con la primera opción”.

“Mi plata está en juego. Todos estos años trabajando con pymes, haciendo sorteos y rifas, ¿para regalársela a Servicio de Impuestos Internos?”, cuestionó.

“Son más de 100 palos. Y si un diputado por mes gana nueve palos más o menos, le estaría pagando a un diputado por un año. Me saqué la cresta haciendo cositas por aquí y por allá… ¿Para pagarle a un diputado? No, me voy de Chile”, bromeó entonces.

De todas formas, Naya Fácil se lamentó por todo lo que estaba viviendo con el SII. “Jamás pensé vivir un episodio económico así. ¿Después comenzar todo de cero? A la mierda (sic)”, cerró.