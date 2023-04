Daniela Castro respondió una desubicada pregunta a través de redes sociales. Esto lo hizo luego que un usuario hiciera un cuestionamiento sobre su físico a través de Instagram.

La ganadora de Masterchef había iniciado una ronda de preguntas a través de su cuenta personal. Todo iba bien, hasta que un sujeto le consultó respecto a si había pensado en realizarse una operación en el busto.

Ante esta situación Castro sostuvo: “Yo no lo he pensado. ¿Tú has pensando sobre mi cuerpo? Onda, ‘debería ponerse pechugas”.

Tras eso profundizó en su respuesta: “Igual pienso más en cuáles serán mis proyectos, hacia donde quiero avanzar o en cómo llevar mi vida de forma más saludable, en vez de las pechugas”.

“No sé, o quizás pienso en chistes fomes antes que las pechugas. Jajaja igual brígido que alguien piense en algo mío que ni yo pienso”, concluyó a modo de ironía.

Críticas de Daniela Castro

Hay que señalar que, en marzo pasado, Daniela Castro realizó en Twitter una bullada crítica a Antonia Larraín. Esto luego que la activista chilena fustigara que en la película The Whale, que catapultó a Brendan Fraser al Óscar, el protagonista no fuera un actor realmente gordo.

“Anto Larrain si fuera tan instruida como nos quiere hacer parecer y solo leyera un poco sabría que el actor Brendan F. hizo tan buen papel porque vivió años de problemas físicos, sobrepeso y depresión. Pero su verdad infundada es la única que vale y todos somos giles, hasta el actor!”, detalló la chef.

Horas después redactó otro comentario con ironía: “Díganle a la Anto Larraín que para películas de asesinos no contratan a asesinos de verdad porfa”.