Paulina de Allende-Salazar reapareció en los medios luego de su bullada salida de Mega, debido a un impasse sufrido con Carabineros en medio del reporteo por el asesinato del Suboficial Daniel Palma.

En entrevista con revista Sábado, la periodista lanzó una dura crítica hacia Mega, asegurando que la determinación por su salida fue “apresurada”.

Asimismo, reprochó el comunicado que el canal emitió al aire aquel día viernes, específicamente en el matinal Mucho Gusto.

“Cómo vas a publicar un comunicado de prensa sin oírme y en el que solo se menciona mi error. Está bien, tienen todo el derecho del mundo a hacerlo porque claramente cometí un error y pedí disculpas altiro, pero que no pusieran una palabra sobre la relevancia del derecho a informar, por ejemplo”, indicó.

“Creo que fue una decisión no lo suficientemente reflexionada. Está bien que hayan puesto el punto en un error cometido por mí, pero que no pensaran en la relevancia de lo que estamos viviendo, no lo sé, tal vez no lo vieron, tal vez no está internalizado”, agregó.

Paulina de Allende Salazar y su salida de Mega

Tras eso entregó su parecer a lo realizado por el general Álex Chaván esa mañana, quien señaló públicamente que no daría declaraciones si la experiodista de Mucho Gusto estaba presente en el lugar.

“Lo que debería haber dicho (el general) a mí o cualquier otro periodista era decir ‘esas palabras no se ocupan’, y el periodista le hubiera contestado ‘sí, perdón’. Pero jamás vetar a la prensa”, señaló.

Durante los últimos días fueron varios los rostros de televisión que apoyaron a Paulina de Allende-Salazar, algunos incluso asegurando que se trató de un hecho de censura.

La periodista reflexionó en torno a esto último, asegurando que en el instante cometió un error (al referirse al Cabo Palma como ‘paco’), pero que posteriormente ofreció disculpas.

“En este país, con este nivel de crispación, no es baladí que los periodistas tengan miedo de informar o de equivocarse. Lo importante es corregirse. Y lo grave, para todos nosotros, es censurarlos”, expresó.