Esta mañana, el matinal Buenos días a todos partió con la ausencia de la animadora María Luisa Godoy. La conductora recibió al reportero Simón Oliveros en su casa y le contó un insólito chascarro que vivió durante la mañana.

De acuerdo a lo explicado en pantalla, la animadora pidió permiso para acompañar a sus hijas en su primer día de clases, no obstante, antes de ingresar a la residencia de Godoy, el reportero se percató que el rostro de TVN todavía seguía en casa junto a sus pequeñas en pijama.

Tras saludarse, María Luisa le expresó al notero: “Oye no sabes lo que me pasó”. “Díganme, ¿a quién no le ha pasado?, me equivoqué, no entran hoy, entran mañana a clases”, reveló entre risas la comunicadora.

"Me confundí, es parte de lo que aún no conoces", dijo, "soy un poco volada y hoy, cuando tenía todo listo para llevármelas al colegio, llamé a una apoderada (...) igual están felices ellas (sus hijas), no se enojaron", explicó la presentadora de televisión.

María Luisa Godoy vive chascarro con sus hijas

Según su relato, tras buscar en su agenda, Godoy no tenía claro el día en que las menores entraban a clases, por lo que decidió por llamar a Carola, una apoderada del colegio, para confirmar la información.

“No sabía a qué hora salen, entonces le dije (a la apoderada) ‘no sé si tengo que llevarles almuerzo’, y me dice, pero ‘Mari, si entran mañana’”, relató la animadora del Festival de Viña.

Para cerrar su explicación, María Luisa Godoy pidió disculpas a sus compañeros de equipo, Eduardo Fuentes y Felipe Vidal, por ausentarse en vano durante la mañana.