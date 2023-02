Una de las polemicas que dejó Viña 2023 fue la del beso sin consentimiento que el ‘Kiwi’ le dio a Pamela Leiva. El notero entregó su versión del momento.

De acuerdo a lo expuesto por Página 7, esto lo hizo en conversación con el programa Sígueme y te sigo, donde indicó que nunca llegó a besar a Leiva.

“Yo no le di el beso, pero como estaba la cabeza ahí (pareciera que sí). Entonces, la Pamela me dice que no se roban los besos y yo le pido perdón”,indicó.

“Estuve una hora con ella, pura buena onda, llegó al hotel y me dicen que habíamos salido segundos, estábamos contentos (…) Me dijeron ‘la raja, estamos contentos, pero no hagas más lo del beso”, agregó.

No obstante Arturo Walden sostuvo que la situación se dificultó luego de una reunión con los jefes del programa de TVN.

Aquello se dio luego que él tuviera complicaciones con otros miembros de aquel espacio matinal.

“Entro en una habitación con dos camas y una mesa al medio, parecía interrogatorio, y veo el contrato. Me senté y me dijeron ‘le estás haciendo mucho daño al programa, no puedes seguir en el programa”, enfatizó.

Aquella conversación se habría extendido por tres minutos. Según el ‘Kiwi’, justó ahí ofrecieron pagarle sólo los días trabajados.

“No me preguntaron cómo estaba, nada. Me trajeron el contrato y me comentaron que me iban a pagar hasta ese día, y yo dije ‘cómo pueden ser tan rascas’, y dije ‘chao”, concluyó.

En la misma charla el comunicador señaló que, previo a su despido, le habían recomendado no asistir a la Quinta Vergara durante la noche.