Este miércoles se informó de la repentina muerte de la supermodelo alemana Tatjana Patitz, quien saltó a la fama internacional en la década de 1990. La mujer falleció a los 56 años en California, Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por su agente Corinne Nicolas a la revista Vogue, donde Patitz aún colaboraba. De acuerdo con su representante, la modelo padecía un cáncer de mama metastásico.

La directora editorial global de Vogue, Anna Wintour, compartió un sentido mensaje a través de un comunicado, donde resaltó su distintiva personalidad.

“Tatjana siempre fue el símbolo europeo de la elegancia, como Romy Schneider y Monica Vitti. Era mucho menos visible que sus pares: más misteriosa, más adulta, más inalcanzable, y eso tenía un atractivo particular”, expresó Wintour.

Tatjana Patitz, one of the original ’90s supermodels and star of George Michael’s “Freedom! 90” music video, has died aged 56. https://t.co/RInCOPBQXN pic.twitter.com/uB5O3mGJkL — British Vogue (@BritishVogue) January 11, 2023

La carrera de Tatjana Patitz en la moda

Tatjana Patitz formó parte del famoso grupo de las cinco “supermodelos originales”, donde destacó por su belleza y estilo, atributos que la llevaron a protagonizar decenas de portadas en las más importantes revistas de moda.

Según la cadena BBC, la modelo alemana fue descubierta en 1988 por el destacado fotógrafo Peter Lindbergh, con quien trabajó en sesiones fotográficas de moda.

Sin embargo, su saltó al estrellato llegó en 1990 cuando apareció en la portada de la edición británica de Vogue junto Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista y Christy Turlington, con quien integró el grupo de las “originales”.

my all time favourite vogue cover is this one from january 1990 – i have an original copy and it’s one of my favourite things! rest in peace tatjana patitz 🕊 pic.twitter.com/3VT8MTxk84 — Ruby Naldrett (@rubynaldrett) January 11, 2023

Su éxito en la industria también la llevó a ser parte del video musical de la canción Freedom! ’90, del cantante británico George Michael, donde compartió escenas junto con el mismo grupo de estrellas de los noventa.

También trabajó junto a la banda Duran Duran, donde apareció en el video de la canción Skin Trade de 1987. A través Twitter, el grupo de pop rock la recordó como “una persona verdaderamente encantadora”.

“Such terribly sad news about Tatjana Patitz, she was undoubtedly one of the greatest models of her time and a truly lovely person. We chose her to feature in our video for the song “Skin Trade” in 1987 /1 pic.twitter.com/cqgC1KBDuC — Duran Duran (@duranduran) January 12, 2023

Además, desfiló para las pasarelas de célebres diseñadores y fue rostro de diferentes campañas para reconocidas marcas como Chanel, Versace o Calvin Klein.