El cantante urbano chileno Carlos Rain Pailacheo, mejor conocido como Pailita, compartió en redes sociales su particular anécdota vivida en Buenos Aires, Argentina, al haber recibido un medicamento erróneo para sus ojos, dejándolo con daño en su pupila.

A través de redes sociales, el músico quiso explicar el motivo de por qué no ha compartido con sus seguidores, compartiendo una foto de la mitad de su rostro, asegurando que “me dio una infección en los ojos”.

“Ahora vine a la clínica, llevo como tres días así. Por eso no he querido subir historias, ni nada, porque no quiero mostrar este caracho”, continuó diciendo en un video donde tampoco muestra su rostro completo.

Sobre su estado, la voz de Ultra Solo aseguró que “el ojo me lagrimea todo el día y amanece como con infección, así que no sé que será”. “Estoy entero estresado, aparte tengo que grabar un video y mañana ya me voy a Chile. Tengo muchos compromisos que hacer y así no puedo”, lamentó.

Asimismo, aseguró que “el segundo día que me sentía mal fui a la farmacia y me vendieron unas gotitas para el oído, para la otitis, se equivocó el farmacéutico. Y yo me las puse en el ojo más encima… tengo más mala cuea’ (sic.)”, lamentó.

Poco después, el músico quiso actualizar su estado con sus seguidores, afirmando que tras su visita al oftalmólogo, el médico aseguró que sufría de una conjuntivitis y que tenía “un poco de daño en la pupila del ojo. En un mes debería estar bien con los medicamentos que me dieron”.

Pese a su estado, Rain Pailacheo aseguró que “igual voy a tratar de grabar el video de Vuelve, para soltarlo antes de mi Movistar Arena”, concierto que se realizará el 15 de diciembre de este año.

“Los quiero mucho, este viaje en Argentina fue una locura. Grabé muchas canciones y conocí personas increíbles, gracias por recibirme tan bacán”, cerró.