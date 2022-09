El actor Cristián de la Fuente podría verse envuelto en un escándalo. Esto luego que el canal Univisión publicara un video que lo muestra besando a una mujer en México. La situación fue viralizada en redes sociales.

Por ahora ni el artista nacional ni su esposa, Angélica Castro, se han referido a las imágenes difundidas.

De acuerdo a lo que expuesto por el citado medio, existen versiones que indican que el grupo habría salido a cenar la noche del pasado 15 de septiembre.

Por otro lado, indican, otros aseguran que habrían estado grabando una escena en el lugar, en la cual también se encontraba el mexicano Juan Soler.

Antiguos dichos de Cristián de la Fuente

A raíz de esto el medio Glamorama ‘revivió’ unas declaraciones que el actor realizó en un live de Instagram en 2021, donde hablaba sobre qué pasaría en caso de divorcio.

“Esta casa no es mía, está a nombre de mi señora. Todo está a nombre de mi señora, porque si algún día me da la patada… Me voy con la ropa, nada más, porque todo es de mi señora”, expuso.

“Y olvídense cuando una amiga de la Angélica como que se va a separar del marido. La Angélica es brava, porque la defiende a la mujer, por lo que estoy completamente de acuerdo, porque todo esto es de mi señora. Y es más, es de mi hija”, agregó.

Por el momento sólo se conoce que la pareja, que tiene una hija llamada Laura, se dejó de seguir en redes sociales.

Hay que señalar que ambos se casaron el 5 de enero de 2002, por lo que este año habían celebrado 20 años de enlace.