En un departamento de ensueño, Vale Roth recibió a los invitados de La Divina Comida, donde ella fue una de las participantes y anfitrionas.

Durante el capítulo emitido este sábado, la bailarina recibió a sus colegas Ángel Torres, Kike Faúndez y Piamaría Silva, nada menos que en el hogar de su madre Katya Soracco.

Previo a la cena, la exchica reality realizó un tour por el amplio espacio, donde llamó la atención el tamaño de este y su decoración, además de algunos elementos tecnológicos.

De partida, el lugar contaba con una cerradura inteligente, que permite acceder al lugar usando un código.

Pero no fue todo, ya que la exgimnasta también exhibió una colección de figuras de hadas de su madre, así como un amplio equipo máquinas para hacer ejercicios.

Parte del tour incluyó también una visita a la habitación que Vale Roth comparte con su hermana, cuando se quedan en el departamento con su mamá.

En ella destacó la decoración en tonos pasteles y un tanto infantil.

No obstante, los comentarios se los llevó un sillón para masajes que Katya mantiene en su habitación y que Vale confesó que utiliza regularmente tras ejercitarse.

Asimismo, la bailarina confesó que un talento secreto que mantiene es tocar el piano, y hecho, en el lugar su mamá mantiene uno donde puede practicar.

Según contó Roth, actualmente trabaja junto a su familia en una empresa de equipamiento deportivo, Rolo’s Home Gym, gracias a lo cual puede compartir con ellos de cerca.

De hecho, según consignó Página 7, la joven reveló que mantiene una muy buena relación con su mamá, esto luego de varios periodos donde se mantuvieron alejadas.

“Hubo un tiempo en que yo me alejé, agarré una actitud de cabra chica rebelde. Me perdí lo mejor, porque también no tenía relación con mis hermanos. Yo me echo la culpa todo el rato, pero bueno, ya pasó, y hace dos años que no nos separamos”, dijo.

Mira aquí el departamento de la mamá de Vale Roth