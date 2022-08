Andrés Tagle indicó que las personas fueron georreferenciadas de acuerdo a sus domicilios electores, y no sobre las base de los lugares donde viven.

El pasado sábado se publicó la nómina de locales de votación y vocales de mesa de cara al próximo Plebiscito del 4 de septiembre. Para este proceso, el Servel había anunciado que utilizaría la georreferenciación para acercar a las personas a sus centros. No obstante, esto último no habría dejado satisfechos a todos.

Esta mañana el presidente del Servel, Andrés Tagle, dio una entrevista a Rodrigo Sepúlveda en Meganoticias, en la cual se mostró bastante molesto por las opiniones que personas habían entregado en la calle minutos antes.

Sin ir más lejos, al inicio de la conversación lanzó una crítica a Sepúlveda, situación que descolocó al periodista.

“Mira, yo no puedo explicar eso si no tengo el RUT de las personas, nosotros les advertimos a ustedes que si querían ver casos particulares tenían que dar los antecedentes previamente. Ahora yo creo que ustedes están buscando todos los casos malos y no la gran mayoría de los casos buenos”, indicó.

“Si se dedican a reportear eso se darán cuenta que un 75% de las personas fue georreferenciada y quedó más cerca de los locales. Esa es la gran mayoría de la información que tenemos, y en el caso de la Región Metropolitana el promedio de distancia disminuyó en un 50%”, agregó.

Molestia del presidente del Servel con Rodrigo Sepúlveda

Tras eso Sepúlveda indicó que, en terreno, habían entrevistado a personas al azar. No obstante, Tagle indicó que no estaba de acuerdo.

“Tengo mis dudas (…) perdóname pero tengo legítimas dudas de que se dedican a buscar lo malo y no lo bueno”, sentención.

Aquello motivó una nueva intervención de Sepúlveda, quien sostuvo que también habían consultado a personas que estaban conformes con sus nuevos locales.

“Los casos hay que verlos con el RUT, hay que ver los domicilios electorales, y no cómo están respecto a donde vive. Muchos alegan respecto al domicilio donde viven respecto al electoral. Nosotros no somos adivinos para saber donde una persona está viviendo, sino que trabajamos con el domicilio en el Servel”, aseguró aún molesto.

Hay que señalar que el Presidente del Servel había señalado, la pasada jornada, que no existirán nuevos cambios de locales de cara al plebiscito.