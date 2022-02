La abogada Helhue Sukni, quien se hizo conocida por defender judicialmente a narcotraficantes, ahora es todo un personaje tanto en las redes sociales como en la televisión. Recordemos que actualmente es participante del programa de cocina de Chilevisión, “El discípulo del Chef”.

Esta semana durante una entrevista con Pamela Díaz transmitida por Instagram, Sukni confesó que deseaba realizarse cirugías estéticas, como una abdominoplastía, pero no había podido lograrlo porque en su calidad de fumadora los médicos se niegan.

“Tengo que dejar de fumar porque me quiero operar y nadie me quiere operar. He ido a cuatro doctores y ninguno me quiere operar”, dijo Helhue en la oportunidad.

Incluso contó que fue donde un cirujano que no la conocía, pero su hija menor la dejó en evidencia. “Me pregunta: ‘¿Tú fumas?’ y le dije ‘No, doctor. No fumo’. Y me sapeó la ‘Bombona’(apodo de la joven)”, contó.

Pero, ¿por qué es tan peligroso hacer intervenciones quirúrgicas a un fumador?

Es sabido que el cigarrillo es dañino para el organismo, pero en el caso de quienes se someten a una cirugía el peligro puede ser aún mayor.

Tal como explica la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, “el alquitrán, la nicotina y otros químicos consumidos al fumar pueden incrementar tu riesgo de padecer varios problemas de salud” en general. No obstante, antes de una cirugía en específico tienes “mayor probabilidad de formación de coágulos de sangre en las piernas”, los que incluso pueden llegar a tus pulmones.

“El tabaquismo disminuye la cantidad de oxígeno que llega a las células en la herida quirúrgica. En consecuencia, la herida puede sanar más lentamente y es más propensa a infectarse”, adicionalmente.

Asimismo, “todos los fumadores tienen un mayor riesgo de problemas cardíacos y pulmonares. Incluso cuando la cirugía se desarrolle sin problemas, el hecho de fumar le exige más a tu cuerpo, corazón y pulmones de lo que haría si no fumara”, explican.

Entonces, ¿un fumador como Helhue Sukni jamás podrá operarse?

Puede hacerlo, pero debe dejar el tabaco al menos por 4 semanas antes de la cirugía. Tampoco puede fumar por al menos 10 semanas después.

Hace unos años, la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica publicó un video donde explicó de manera resumida los problemas de operar a alguien adicto al cigarrillo.