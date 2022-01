El sábado pasado Antonella Muñoz desmintió a través de Instagram que el bailarín Iván Cabrera la hubiese agredido sexualmente. Esto luego de acusarlo de manera pública a fines del año pasado. “Jamás abusó de mí, jamás me obligó a nada”, fueron parte de sus declaraciones.

La mujer había entregado el relato del presunto delito en una conversación en un Live en la misma red social junto a la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez, donde afirmó que el exparticipante de Yingo (Chilevisión) era un “psicópata”, acusando que la drogaba, que en una oportunidad la había violado y que incluso le enviaba videos íntimos junto a su entonces pareja, Gala Caldirola.

En conversación con radio Agricultura, Cabrera aseguró que Antonella comenzó a tener problemas con las drogas en Argentina, donde se había trasladado a vivir por una oportunidad laboral en un conocido bar en Rosario.

“Ella me habla y me cuenta que había llegado a un trabajo en un bar muy conocido en Rosario. En donde, tenía una tremenda oportunidad laboral, pero que al final de cuentas, las drogas en la oficina estaban a la orden del día… y que había probado la cocaína”, relató.

Según Cabrera, él accedió a prestarle dinero para que regresara a Chile y estuviese con su familia. “Me llama a los dos días… diciendo que había hecho algo terrible”, continuó. “Yo sabiendo en lo que estaba dije, ‘se metió en algún tete (sic) de drogas"”, agregó.

“Ella me dice, ‘hice algo terrible, hice un pacto con el diablo’. Es cierto que Antonella ha estado de la mano del tarot, porque su abuela era bruja, su abuela falleció y supuetamente todos esos dones recayeron en ella. Ella llegó a Argentina y se metió mucho en el tarot, empezó a estudiarlo, muy en esa onda”, explicó.

“Ella me dice, ‘hice un pacto con el Diablo y te puse de ofrenda a ti. Perdóname, perdóname’… ‘Fue en la noche, fue terrible y sentí ganas de matarme, por favor, perdóname’. Yo le dije, ‘Ya te perdono, no tengo nada que perdónate, yo creo en Dios y sé que eso no va a pasar"”, recordó.

“(Ella me dice) ‘Lo hice para que tú perdieras todo, tu trabajo, de hecho te enfermaste hace poco… yo hice que te enfermaras, yo hice que perdieras trabajos"”,contó, recordando que también estuvo contagiado con covid. “Yo hablaba con Antonella y veía diferentes Antonellas”, reveló.

Al poco tiempo de eso, ella lo bloqueó de todas las cuentas y a través de redes sociales se enteró de la acusaciones que la mujer estaba haciendo en sus cuentas.

“Me dicen ‘compadre tu ex polola te funó horrible, y va a hacer un en vivo’. Sí lo creí porque ella de un momento a otro me bloqueó de todo”, comentó.

Reacción de Cabrera

En este sentido, el exchico reality indicó que recibió gran cantidad de comentarios en su contra luego de la acusación de la mujer, por lo que vivió días complejos.

“Empecé a recibir una cantidad de mensajes diciendo que yo era lo peor del mundo. No sabía cómo decirle a mi mamá, cómo decirle a mi papá, pensé inmediatamente en mis hijos, me llamó mi exmujer, que también llamó a Antonella para decirle que por favor, si no pensaba en mí que al menos pensara en los niños”, detalló.

Sin ir más lejos, el exnovio de Gala Caldirola aseguró que tuvo pensamientos suicidas luego que los dichos de Muñoz fueran replicados en redes sociales.

“Yo estaba sentado en el sillón mirando el balcón, de un quinto piso diciendo Si me tiro tengo que saltar muy alto y de cabeza tirarme para abajo, porque son cinco pisos, no quiero quedar postrado y mas encima acusado”, expresó.

“Después de ver esa opción que no iba a ser la mejor, me fui a la pieza, me saqué mi cinturón, te lo juro por dios, lo pasé por la cuestioncita, me lo puse (haciendo el gesto que estaba en el cuello) y yo en la cama hice así (haciendo el gesto de tirar el cinturón), ¿servirá?, ¿de dónde me cuelgo, si me cuelgo del soquete se va a caer esta cuestión,’¿cómo lo hago?”, agregó.

Sin embargo, y luego de descartar esto, Cabrera decidió realizar una autodenuncia ante la Policía de Investigaciones.

“Lo que pasa es que la víctima solo está queriendo perjudicarme mediáticamente, pero yo, como no tengo nada que ocultar me presto a disposición total ante la justicia para que se haga todo tipo de investigación y esto se aclare, para que salga a la luz pública la verdad que yo sé cuál es”, concluyó.