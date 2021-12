Desde el extranjero continúan las reacciones al triunfo de Gabriel Boric, el nuevo presidente electo de Chile. Esta vez, la prensa internacional tomó una desconocida faceta del puntarenense: su lazo con Taylor Swift y sus fans.

En el portal del matutino británico The Independent, hoy se publicó un artículo que lleva por título “Why are Taylor Swift fans celebrating the results of Chile’s presidential election?” (“¿Por qué los fanáticos de Taylor Swift celebran los resultados de las elecciones presidenciales de Chile?”), enfocado en el gusto de Boric por la música de la estadounidense.

Las pruebas que muestra la publicación para acreditar esta predilección, se remiten a una saga de posts en redes sociales relacionados a la artista. Como este tweet de agosto pasado:

“El entusiasmo por la victoria del político de izquierda de 35 años va más allá de sus creencias políticas, pues resulta que él mismo es un Swiftie”, señala el articulo.

“Desde que se supo que Boric era fan de Taylor Swift, la base de fans de la cantante y compositora lo ha acogido con los brazos abiertos”, agregan.

Otra prueba citada es un tweet del fan club “The Swift Society”, publicado el día de la elección, donde compartieron una fotografía de Boric portando una imagen de Taylor Switf.

“Dato curioso: ¡El candidato presidencial de Chile fan de Taylor Swift @gabrielboric ha ganado las elecciones! Él comparte que descubrió a @TaylorSwift1 durante la pandemia y que su álbum favorito es ‘Folklore’”, acota el mensaje.

🚀 FUN FACT: The Swiftie candidate for the presidency of Chile, @gabrielboric has won the elections! 🇨🇱

He shares that he discovered @TaylorSwift13 during the pandemic and that his favorite album is "Folklore." pic.twitter.com/683H746hhK

— The Swift Society (@TheSwiftSociety) December 20, 2021