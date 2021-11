Con cautela, no con miedo. Así, la actriz Antonella Ríos (47) comenzó hace un año a compartir contenido erótico en la plataforma Unlok. También lo hizo el actor Matías Gil (32), a través de Only Fans.

La lógica es similar: publican imágenes eróticas, explícitas o no, y cobran una membresía para que un tercero pueda acceder a ellos y verlos.

Y claro que no son los únicos. Son cientos quienes, desde Chile y diversas latitudes del mundo, han optado por estas herramientas que son, finalmente, un trabajo más.

¿Cómo funciona?, ¿Cómo se puede acceder al contenido?, ¿Quiénes pueden crearse una cuenta? y ¿Cuánto se gana?, son las dudas que quedan.

“Soy ingeniero civil industrial. Ejercí un tiempo y puse en la balanza cuánto era el ingreso, y preferí abandonar y dedicarme de lleno al Only Fans“, adelanta Gil. Ellos manejan lo que publican, sus tiempos… y lo que muestran.

“Un personaje”

Cuando Gil graba, dice, siente que está en un personaje. Lo hace en solitario o en dupla, que -apunta- es lo que más le gusta. Aunque de un tiempo a esta parte borró un porcentaje de su contenido para retomarlo en estas semanas.

El exactor de BKN (Mega) y exparticipante de Calle 7 (TVN) se enteró de la existencia de la plataforma por el amigo de un amigo, que tiene una cuenta y ha tenido buenos réditos. Y en medio de la pandemia de covid-19 y la cancelación de eventos masivos, fue su gran oportunidad.

“En Instagram siempre me ha ido bien y yo dije ‘ya, esta es la mía’ y de a poco fui viendo cómo funcionaba. Obviamente sabía que tenía que hacer contenido un poco más explícito, erótico. Tuve muy buen recibimiento en Only Fans”, cuenta.

Comenzó con fotografías “entretenidas”, como las califica, aunque advierte que “al final te empiezas a soltar, por decirlo de alguna forma, y empiezas a generar contenido más explícito. Vas jugando, dándote cuenta de lo que puedes dar”.

Así, por ejemplo, cuenta que en el trabajo conversa con otras personas que se dedican al rubro y, en busca de darse ambos a conocer, generan “colaboraciones”.

“Siempre lo he tomado como un personaje (…) cuando me empiezo a grabar me siento como un personaje y siento que estoy en un personaje”, señala.

Con cautela



Antonella Ríos, que se hizo conocida por su papel en Los debutantes (2003), empezó con cautela, pero no con miedo. Había escuchado hablar sobre las plataformas que, para ella y por sus trabajos anteriores, no son material desconocido. Fue entonces que indagó en qué consistían y se lanzó.

Primero, relata, pensó “cuáles son los límites” y la clave era no sentirse incomoda ni autotransgredida. “Aquí nadie me dice lo que tengo que hacer y no lo digo de choriza, sino porque soy una mujer súper independiente. Lo hago sola, me mantengo sola, y tomo mis decisiones sola”, dice.

Fue en eso que notó que su cuenta en Unlok es una fuente más de ingresos. Se percató, aún más, cuando dejó su trabajo en la radio, su principal fuente económica.

“A mí el erotismo siempre me ha llamado la atención“, aclara. “Nunca ha sido algo extraño que yo haga algo así. Entonces no es como que di vuelta totalmente mi vida y dije ‘voy a hacer esto que nunca me atreví a hacer’. Es algo que hago desde hace mucho tiempo”, añade.

“No siento que va a llegar un día en que digo ‘chuta, qué hice con mi vida, qué va a pasar con mi descendencia"”, sostiene.

En su cuenta, adelanta, sus seguidores se pueden encontrar con “muchas sorpresas”. Fotos y videos eróticos, especifica, aunque sin ir más allá.

“En la curiosidad está la tentación. Hay fotos y videos hechos con sensualidad, por decirlo de alguna manera. Pero no doy detalles, porque es como contarte la película. ¿Cómo te voy a contar la película si quiero que la veas?”, advierte.

Las “cifras”

Para suscribirse, sólo es necesario tener una cuenta y una tarjeta de crédito con la que pagar la membresía. Y claro, ser mayor de edad. La cuenta se abre con un correo electrónico y una clave.

Los cobros de suscripciones varían. Dependen de lo que el dueño de la cuenta quiera cobrar. Gil, por ejemplo, pide 20 dólares (unos 16 mil pesos chilenos) y Ríos 10 dólares (unos 8 mil pesos chilenos) mensuales, aunque también tienen la posibilidad de hacer promociones y descuentos por más meses.

Así, por ejemplo, con una cuenta con mil suscriptores, con una membresía a 10 dólares, se obtienen 10 mil dólares menos la comisión de la plataforma, que en el caso de Only Fans alcanzaría el 20%.

En casos más extremos, tal como reportó BioBioChile, los usuarios pueden llegar a ganar hasta 270 veces más que un médico. El estudio que reveló las cifras sostiene que la persona que gana más dinero, obtiene 29 millones de dólares (cerca de 23 mil millones de pesos chilenos) por año.

Para Ríos, “esto explotó con la cuarentena. Existía de antes, pero esto explotó en los momentos en que la gente tenía más tiempo en la casa. Uno para sacarse las fotos y otros para verlas y pagarlas”.

Ella, dice, no habla de cifras, aunque apunta a que la ganancia “tiene mucho que ver con cómo uno se promociona en redes y la calidad del contenido que uno genera”.

“Lo planteé como un tema tan personal (…) pero podría decir que como llevo un año, es un trabajo, una manera de generar ingresos que me ha funcionado muy bien”, puntualiza.

Gil, en tanto, señala que la ganancia “es directamente proporcional a lo que estás dispuesto a mostrar (…) Como me dijeron, mientras más explícito, vas a ganar más plata“.