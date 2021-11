El joven de 22 años mostró en sus redes sociales la nueva casa que le regaló a su madre con un conmovedor mensaje. "Ella y mi viejo me entregaron una vida tan maravillosa que siento que esto no devuelve ni el 1% de lo que han hecho por mi", expresó.

Hace algunas horas el YouTuber chileno Dylan Silva, conocido en redes sociales como ‘Dylantero’, anunció un gran logro: le compró una casa a su madre con el dinero que ha ganado en los últimos años.

EL propio joven confirmó esto a través de sus redes sociales, asegurando que su progenitora se merecía aquel regalo por los esfuerzos que realizó cuando él era niño.

“Mi vieja se merece esta casa más que yo. Ella y mi viejo me entregaron una vida tan maravillosa que siento que esto no devuelve ni el 1% de lo que han hecho por mí”, escribió.

“Esta es la nueva etapa de nuestra vida y si bien mi viejo partió, este logro es demostración más que suficiente que no hay nadie que se le compare. Gracias a todos ustedes por permitirme vivir un sueño, por permitirme crecer y que crezca conmigo la gente que amo”, expuso.

“Nuestra casa nueva viejas, no puedo ni creerlo. Gracias infinitas a todos por darme esa ventana donde cada vez que miro me doy cuenta que soy feliz. PD: le falta trabajo todavía así que antes de mostrarles el setup y todo, se me aguantan”, agregó.

En la publicación el muchacho recibió saludos de otros YouTubers, como César Huispe (Críticas Qls), y del actor Augusto Shuster.

Hay que señalar que, tal como mencionó en la publicación, el padre del joven murió en 2017 a causa del un cáncer de páncreas, por lo que él debió hacerse cargo de la familia desde muy joven.