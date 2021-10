El pasado domingo se llevó a cabo en España una nueva edición de los Premios Platino, en los cuales el documental El Agente Topo se quedó con dos galardones. En este contexto la actriz mexicana Ludwika Paleta, una de la invitadas, mostró públicamente sus alabanzas por la producción.

La artista, conocida en Latinoamérica por haber interpretado cuando niña a María Joaquina en la serie infantil Carrusel, dio su opinión mientras desfilaba en la alfombra roja.

Si bien Paleta evitó dar a conocer cuáles eran sus cintas favoritas, tuvo críticas bastante favorables por lo realizado por Maite Alberdi y su equipo.

“Tengo muchos favoritos, pero me gana el corazón, porque tengo muchos amigos en ella, El Agente Topo es de mis grandes favoritas, Patria es de mi favoritas, tengo actores y actrices, pero la verdad es que dije las dos que se me ocurrieron y no quiero omitir a nadie, ni que se me olvide nadie, porque todos los nominados son fantásticos”, expuso en la entrevista oficial.

Sin ir más lejos, horas después la propia mexicana publicó una fotografía en Instagram con Alberdi, a quien felicitó por los dos premios.

“Felicidades Maite Alberdi por esos dos Premios Platino tan merecidos por el Agente Topo”, escribió.

Hay que señalar que el documental ganó en las categorías de Mejor Documental y premio al Cine y Educación en Valores.