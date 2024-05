El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, se refirió a los dichos del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, donde calificó al presidente Gabriel Boric como “travesti político”.

En conversación con Radio Río Claro de Rengo, el parlamentario señaló que “hay mucha ingenuidad en esa palabra, porque en realidad el presidente Boric, en lo que está, en mi modesta opinión, es en un repliegue táctico”.

“(…) El presidente Boric sigue pensando exactamente lo mismo que lo llevó al poder. Piense usted que cuando asumen el Gobierno, además de la fallida experiencia de la ministra del Interior en la Macrozona Sur, cuando hablaban de que ellos iban a pacificar el Wallmapu. Acuérdese que el ministro de la época, Giorgio Jackson, dijo que no iban a avanzar en infraestructura crítica hasta que pasara el proceso constitucional, porque en el fondo la apuesta de la izquierda fue irse con todo en ese proceso constitucional que contemplaba la eliminación del Senado, contemplaba el pluralismo jurídico, la plurinacionalidad, o sea, contemplaba toda la orquesta de propuestas que tiene la izquierda más radical del país”, manifestó Schalper.

Para el diputado RN, “el presidente Boric y todos los retrocesos discursivos que ha tenido en estas materias, es un simple repliegue táctico. Y hoy día obviamente, por ejemplo, sale con otras propuestas que son más propias de su mundo político, porque estaba muy preocupado de haber bajado al 30% de apoyo. Entonces, yo creo que más que lo que se ha dicho, lo que estamos en presencia de un repliegue táctico y donde los cambios de opinión no son más que una movida táctica para enfrentar el futuro, pero no una convicción profunda”.

“Lo que pasa es que aquí pretender creer que el Presidente ha tenido cambios de opinión, yo ahí tengo serias dudas. Él dijo que era distinto ser activista a ser presidente. Con lo cual no significa que él ha dicho que él ha madurado o ha cambiado de postura… Mientras tenga el término Presidente, me van a tener en esta sintonía. Pero más temprano que tarde me vuelvo a poner la vestimenta de activista y vuelvo a lo que estaba antes (…)”, sentenció el legislador.