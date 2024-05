Manchester City ha vuelto a celebrar en la Premier League, luego de quedarse con la edición 2023-2024 en una infartante definición donde todo se selló en la última fecha en donde superaron por dos puntos a sus máximos perseguidores, Arsenal.

Tras la consagración por cuarto año consecutivo, los festejos no demoraron en llegar y ya han aparecido imágenes de gran parte del plantel en estado de ebriedad tras la victoria ante West Ham por 3 a 1 que les dio la Premier.

Quien tomó la batuta en los festejos no fue otro que Jack Grealish, jugador que cuando el elenco ‘ciudadano’ fue uno de los que más brilló y ‘disfrutó’ tras ser campeón de la Champions League en el 2023.

De hecho, el medio inglés, Mail & Mirror, reveló imágenes donde aparece el delantero del City y gran parte del plantel en evidente estado de ebriedad tras la consagración.

En los registros de ve también a Rodri siendo sujetado por escoltas, Erling Haaland y hasta Pep Guardiola, quien sigue sumando títulos en su carrera.

Eso sí, también hubo problemas en la celebración, ya que según informes de Mail Online, uno de los porteros suplentes, Scott Carson, fue expulsado de la celebración a las 4:00 am por intentar golpear a uno de sus compañeros de plantel.

Una celebración que ya acostumbra a protagonizar el elenco ciudadano y que siempre deja imágenes de lo ‘bien’ que lo pasa el plantel tras una ardua temporada consagratoria.

Man city players leaving the club at 5am, look at haaland ffs he doesn’t know what planet he’s on. pic.twitter.com/9Bm087m3vY

— Jacky (@MCFC_Jacky) May 20, 2024