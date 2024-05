Era demasiado "Her": ChatGPT retira una de sus voces porque sonaba como Scarlett Johansson

ChatGPT cambiará su voz, conocida como “Sky”, después de que causara polémica por parecerse demasiado a la de la actriz Scarlett Johansson.

Por ello, anunció OpenAI en su cuenta de Twitter/X, pondrán “en pausa” el modelo -uno de los cinco disponibles- que lleva al aire desde el año pasado, pero que saltó a la palestra tras el anuncio de ChatGPT-4o, que promete básicamente poder hablar con el usuario en tiempo real.

We’ve heard questions about how we chose the voices in ChatGPT, especially Sky. We are working to pause the use of Sky while we address them.

Read more about how we chose these voices: https://t.co/R8wwZjU36L

— OpenAI (@OpenAI) May 20, 2024