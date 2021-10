Esta mañana el matinal Mucho Gusto mostró la historia de una migrante venezolana llamada Mónica, quien indicó que atravesó parte del desierto de Atacama con su hijo en silla de ruedas, con el fin de llegar a .

En contacto con Diana Bolocco y José Antonio Neme, la mujer indicó desde el terminal de buses de Iquique cuáles fueron los motivos que la llevaron a dejar su país.

“Pasamos por mucho, fue difícil para todo ser humano, porque de por sí venimos de Venezuela un país donde no tenemos democracia, agua, electricidad”, expuso.

“Allá no podemos estar mejor. Ni siquiera podemos comer ni dormir, no tenemos agua potable, eso es lo que nos motiva a salir. Necesité mucha fortaleza en compañía de mi otro hijo, nosotros luchábamos, lo cargábamos en un autobús, pasamos por cosas feas al no tener comida ni agua. Fueron seis días de travesía”, agregó.

En este sentido Monica dio cuenta del estado de salud de uno de sus hijos, el cual debe desplazarse utilizando silla de ruedas.

“Él nació con una parálisis cerebral que le afectó la parte motora, no es neurológico. Necesita fisioterapia e inyecciones para poder desarrollar mejor sus tendones”, aseguró.

La situación generó reacciones de parte de los dos animadores del espacio. En primer lugar, José Antonio Neme criticó a la clase política.

“Ustedes están siendo víctimas, tanto quienes residen como ustedes que migran. Primero de un dictador nefasto, perdón que lo diga así, y segundo de políticos que han pasado a llevar la dignidad de las personas”, declaró.

Por su lado, Diana Bolocco indicó que el caso del hijo podría ser tratado en la Teletón.

“Decirle desde ya que en la Teletón estoy segura que van a recibir a su hijo, porque la Teletón lo hace siempre con personas que vienen del extranjero”, sostuvo.