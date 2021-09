A través de un live de Instagram, Jordi Castell reveló un nuevo episodio de su polémica con Marcelo Ríos, al asegurar la propia madre del extenista le ofreció disculpas por los comentarios que recibió de parte de él en redes sociales.

Castell habló de la situación en una conversación con Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton, en la cual sostuvo que pretende dejar atrás la disputa con Ríos.

“Yo de él espero esas cosas. Él sabe qué yo sé cosas de él que no voy a decir acá, porque le prometí a Juan Pablo (su pareja) no responderle. Por suerte tengo un marido que tiene más criterio que yo”, sostuvo Castell.

“Me manda mensajes, me dedica canciones. Yo digo ‘¿cómo lo hago con un descriteriado como este?’. Me da nervio porque yo trabajo con Instagram, que me cierren la cuenta no tiene ninguna gracia”, agregó.

Sobre el final el fotógrafo indicó que fue la madre del deportista, Alicia Mayorga, le ha ofrecido disculpas en nombre de su hijo.

“No creo que tenga alguien cercano que le diga ‘frena’, ‘para’, ‘borra eso’. Sin embargo, es su mamá la que me pide perdón por debajo a mí, por las cosas que dice su hijo”, sostuvo.

Hay que señalar que la polémica entre Ríos y Castell inició cuando el comunicador lamentó la muerte de su perro en su Instagram, lo cual fue respondido por el extenista a modo de burla.

Tras eso, Jordi sostuvo que develaría secretos del deportista, situación que finalmente no ocurrió.