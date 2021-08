La noche del pasado viernes debutó en Mega el programa The Covers, en el cual famosos chilenos se lanzan a imitar a estrellas de la música internacional. El primer capítulo dejó grandes momentos y también espacios de polémica.

Uno de ellos corrió por cuenta de Catalina Palacios, que personificó a la española Mara Sánchez en el show, cuya puesta en escena no gustó del todo al jurado, compuesto por Javiera Contador, Beto Cuevas y Óscar Mediavilla.

La primera crítica corrió por cuenta del exvocalista de La Ley: “Elegiste quedarte en el mismo lugar, creo había una repetición en lo que hacías tus manos que cuando se hace un poco largo, juega un poquito en contra y había problemas de desafinación, que definitivamente si los practicas, los vas a poder dominar”.

Tras eso vino el turno de Javiera Contador: “Me pasó que encontré que no lo disfrutaste tanto porque estabas preocupada de hacerlo bien”.

“Me faltó a mí sentir el goce de esa sensualidad, estabas como ‘mateamente’ tratando de controlar un movimiento que fuera tuyo, que siempre fueras Marta, y eso siento que te rigidizó”, agregó.

La última opinión fue de Mediavilla: “Hubo algunas partes donde hubo detalles de afinación que tuvieron que haberse corregido, pero creo que estuvo bien”

Ya en backstage, Palacios indicó que no estaba de acuerdo con las opiniones expresadas por el jurado, indicando que sí había disfrutado su show.

“Se confundieron un porque encontraron monótonos algunos movimientos míos. Ella (Marta) hace movimientos constantes con las manos, entonces cero posibilidad. ¿Cómo me fue? No sé, me hicieron bolsa, eso no más puedo decir”, indicó sobre el final.

El próximo domingo será el segundo capítulo del estelar de Mega, el cual es conducido por Karla Constant. En su debut lideró con 16 puntos de rating.