Este jueves Daniela Castillo (37) confirmó la muerte de su padre Arturo Castillo, a los 95 años.

“Hoy partió mi papo. Descansa en paz, amado papo. Te lo mereces”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

La misma artista había revelado a través de sus redes sociales hace unos días, que su papá se encontraba hospitalizado tras haberse infectado con COVID hace dos semana.

Daniela también había pedido cadenas de oración para él y para su madre, María de la Paz Vicuña, quien también se contagió con la enfermedad, aunque logró recuperarse.

En 2018, Daniela escribió una carta abierta a su padre en La Tercera, donde le dio las gracias por todo.

“Todo lo que me define como mujer lo aprendí de ti, mirando tu enorme paciencia, tu voluntad, tu amor incondicional por la familia, tu fuerza y entereza para afrontar los obstáculos”, escribió.

“Nunca he conocido a una persona tan generosa como tú. No nobleza es infinita, eres un hombre de luz que casi bordea la sensación de que no pertenece a este lugar. Eres mi regalo del universo, una joya de persona, un ser excepcional”, añadió.

Recordemos que Daniela fue adoptada por sus padres, siendo aún muy pequeña. La artista ha hablado del tema en reiteradas ocasiones, siempre destacando su agradecimiento hacia sus padres y la bondad de ambos.

Lee aquí la carta completa