El presentador británico Piers Morgan nuevamente se encuentra en el ojo del huracán. Esta vez por sus comentarios sobre la renuncia de la gimnasta norteamericana Simone Biles en Tokio 2020.

El martes pasado, el comunicador publicó un polémico tuit que le valió una serie de críticas en su contra.

“¿Son los ‘problemas de salud mental’ ahora la excusa para cualquier mal rendimiento en el deporte de élite? Que broma”, comenzó el panelista de Good Morning Britain.

“Admite que lo hiciste mal, que cometiste errores y que te esforzarás por hacerlo mejor la próxima vez. Los niños necesitan modelos a seguir fuertes, no esta tontería”, sentenció.

Are ‘mental health issues’ now the go-to excuse for any poor performance in elite sport? What a joke.

Just admit you did badly, made mistakes, and will strive to do better next time.

Kids need strong role models not this nonsense.

— Piers Morgan (@piersmorgan) July 27, 2021