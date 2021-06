Uno de los participantes más recordados y queridos del reality show Pelotón fue Juan Pablo Álvarez.

Conocido popularmente como el recluta Álvarez, el joven -quien en aquel entonces tenía sólo 19 años- se ganó la simpatía y el cariño del público.

Cuando ya han transcurrido 14 años desde la competencia, el técnico en alimentación se ha mantenido alejado de la televisión, preocupado de sus hijos y su trabajo.

“Estoy súper bien, estoy feliz”, señaló en conversación con LUN desde Graneros.

Aunque estuvo casado, Álvarez, quien tiene una de 11 años (Luz Esperanza) y un hijo de 9 (Daniel Ulises), se separó hace tres años. No obstante, afirma que con su ex esposa se lleva mejor ahora que cuando estaban juntos.

“Ella y los niños vienen a mi casa, almorzamos juntos. Me he dedicado a ser un padre presente porque viven apenas a un par de cuadras de distancia. Les cocino cazuelas, papas fritas y vemos películas de monitos”, indicó.

En el ámbito laboral, el ex chico reality admite que le ha ido bien. “Estoy en un packing de frutas que queda en las afueras de Graneros. Como es un servicio de primera necesidad, hemos seguido trabajando con un salvoconducto”, expresó.

“En este momento empacamos kiwis para la exportación, pero yo trabajo todo el año dedicado a distintas frutas, según la temporada”, mencionó.

Pese a la popularidad que alcanzó durante su paso por Pelotón, afirma que nunca fue su meta seguir en televisión. “Mi mamá me decía ‘Juan, tienes que comprarte una casa, hacer otras cosas’. Yo encuentro que ahora estoy como quiero estar: tranquilo y contento”, puntualizó.

En cuanto a la pandemia, Álvarez admite que de alguna u otra manera lo ha afectado.

“En el packing disminuye la cantidad de gente contratada, en el casino las mesas están enumeradas, te toman la temperatura. Me han seguido llamando, así que me va bien. Pero por esta maldita pandemia no puedo viajar a la playa, al Tabo, San Antonio. Quiero conocer las Torres del Paine, ojalá pueda hacerlo cuando pase lo peor de esta pandemia”, enfatizó.

Por su parte, el ex Pelotón reconoció estar soltero. “No me ha ido mal, he tenido mis salidas con personas, pero ya estoy en otra etapa, 100% concentrado en mi trabajo y mis hijos”, remarcó.

Cabe señalar que Juan Pablo Álvarez además comparte constantemente videos en su cuenta de TikTok, en la que cuenta con más de 18 mil seguidores.