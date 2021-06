Aunque es británica, Lisa Vanderpump (60) es una de las mujeres más famosas de la televisión norteamericana y todo gracias a los reality shows. De hecho, muchos la conocen como la “reina” de ese género y es tratada como tal.

Vanderpump participó en casi 400 episodios de The Real Housewives of Beverly Hills, uno de los programas de telerrealidad más exitosos en EEUU, donde estuvo entre el 2000 y el 2019.

Sus polémicas y personalidad acaparó la atención del público, que la amaba y odiaba.

Pero su vida no sólo han sido realities, ya que también es una exitosa empresaria. Gracias a lo ganado en su trabajo en dicho género y sus años previos en el mundo del espectáculo, Lisa creó una fortuna nada despreciable, y junto a su esposo Ken Todd (74), construyó un imperio inmobiliario y de restaurantes.

El cómo usó su imagen para hacer crecer su fortuna, ha hecho que la mujer sea comparada con Kim Kardashian. De hecho, en una oportunidad, la revista Forbes, la describió como “una fusión de entretenimiento y negocio comparable al de los parques temáticos de Disney”.

Por estos días, Lisa está embarcada en una nueva aventura: un programa de conversación, donde mezcla sus mejores cualidades como anfitriona y conversadora, pero con famosos.

En Censando con Lisa, que emite el canal E! en Chile, Vanderpump crea una fiesta temática en su propia casa, donde sorprende a sus invitados al aire libre.

Esta es una conversación exclusiva con la estrella, a la que tuvo acceso BioBioChile.



¿Cuál es el criterio para poder ser invitado a una cena con Lisa Vanderpump?

– Bueno, si uno llega a mi casa, tiene que estar preparado para divertirse y tener sentido del humor. ¡Definitivamente que traiga su sentido del humor porque eso es primordial! Luego yo sigo con el resto: la comida, la hago a menudo con Pandora y después está la configuración, las imágenes, la excelente música y la increíble iluminación. Pero necesito a alguien que venga a jugar.

Cada temporada es un evento único con un tema original. ¿Cuál es la inspiración detrás estos temas y los menús que se van a servir durante esta temporada?

– Realmente lo pensamos muy detalladamente. Cada invitado es buscado para que podamos interactuar con él/ella, y cada noche tiene una inspiración diferente. Como por ejemplo la vez con Cheryl Hines y Joel McHale, él nació en Italia por eso pensamos: “Okay, hagamos algo estilo Toscano”.

Siempre estamos en la búsqueda de dónde son las personas o alguna conexión que tengan. Y si no es eso, buscamos visuales que puedan detonar imágenes impactantes para crear, por ejemplo, una cena marroquí. Además, hemos tenido interacciones con un montón de culturas diferentes. Tuvimos restaurantes con distintas temáticas, hemos tenido restaurantes mexicanos, españoles, italianos y por supuesto al estilo inglés.

Durante 7 años vivimos en Francia y nosotros tenemos una cultura muy diferente a ella. Creo que en nuestras vidas hemos tenido un grupo cultural muy diverso de amigos. Pero aún quedan muchas, muchas más cosas por hacer.

¿Quién ha sido tu personaje favorito de esta temporada?

-¡Oh no, no puedo elegir a uno! A lo que voy, es que no puedo decir que uno es mejor que otro ya que son todos tan distintos. Además, sigo en contacto con ellos. Iggy Azalea y Trixie Mattel eran la pareja más dispareja, pero de todos modos son súper divertidas.

Luego hablas con Cheryl Hines, que está casada con uno de los Kennedy, y es muy divertida; también está Jim Jefferies de Australia; Anna Camp de Pitch Perfect y Vivica Fox fue muy graciosa. En cuanto a Kym Whitley fue … estoy segura de que la mayor parte de lo que dijo Kym no sé si lo logrará, porque éramos muy traviesas. ¡Creo que me mojé de la risa cuando ella estuvo aquí!

¿Tienes momentos memorables de esta temporada?

– Considero que visualmente, es muy hermoso ver gente hacer cosas por sí mismas. Uno puede ver a Pandora y yo creando todas las visuales, siempre me siento orgullosa de nuestra estética, nuestros restaurantes y todo.

Cocinar fue muy divertido. Pero lo mejor es el hecho de poder conocer gente que uno admira tanto y que no sabías que eran tan divertidos. Tener a personas que te dicen: “Omg, te he visto en tal programa…” y de repente se encuentran en la puerta de tu casa.

¿Te ha sorprendido algo de alguno de los invitados?

– Por supuesto, ¡todos me sorprenden! Me sorprenden que sean tan abiertos conmigo. Creo que uno de los mayores regalos en todo este show ha sido poder estar involucrada con Bravo y haber estado en Watch What Happens Live, siempre soy la primera que empieza con algo y me encanta.

Cada vez que voy a Watch What Happens Live voy por mi cuenta, lo cual es bastante cuando eres la única invitada y siempre hago sparring con Andy (Cohen). Pero que Jeff Lewis me dijera que se besó con Andy Cohen … oh, quiero decir que, si me hubieras escrito un cheque, ¡no podría haber sido mejor que eso! ¡Fue un regalo, gracias a Jeff Lewis!