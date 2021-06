La semana pasada Chilevisión desvinculó al conductor de noticias Karim Butte, tras haber sido detenido por participar en una fiesta clandestina en Lo Barnechea, en el hogar del exfutbolista Dante Poli.

“El propio Karim expresó al canal su comprensión respecto de la imposibilidad de seguir representando a CHV Noticias en pantalla. Concordamos en que la consistencia es un pilar fundamental de la credibilidad de nuestro canal y de nuestro departamento de prensa”, sostuvieron desde la estación.

La decisión se tomó debido a que el periodista había incumplido las normas sanitarias, al participar en el evento que se realizó durante el horario de toque de queda y que dejó a 21 detenidos.

El tema fue ampliamente comentado en redes sociales y también en pantalla, especialmente en el programa de farándula Me Late Prime.



“¿Qué hubiera pasado si esto lo hubiera hecho Julio César, o Julián Elfenbein, o Jean Philippe?, ¿los hubieran echado?”, se preguntó Pamela Díaz en el espacio, mientras sus compañeros de espacio analizaban lo ocurrido.

“Era la única forma de salvar esta situación. Es lamentable, nadie quiere desearle estar desempleado a nadie, pero él como conductor de noticias ya no podía seguir”, sentenció el periodista Andrés Caniulef.

Daniel Fuenzalida, en tanto, planteó que una solución menos drástica hubiese sido “reubicarlo”. A lo que Caniulef añadió: “Hubiese sido poco honesto. Fue decisión del canal desvincularlo, pero también hubo una conversación con él y ambos estuvieron de acuerdo en que no había otra forma”.

Díaz, por su parte, puso en duda que “ambos estuvieron de acuerdo”. “No le quedó otra no más. Ninguno quiere perder su pega sabiendo que no hay ninguna puerta abierta en otro canal y las cosas no están tan simples como antes, que uno decía ‘ya, ok, no tengo pega, pero puedo hacer otras cosas’”, planteó.

“Tiene que ver con la labor que él ejerce dentro del canal, que tiene que ver con una labor informativa, donde también representa la línea editorial del canal”, agregó

Caniulef.

“Cualquier conductor de un departamento de prensa de un canal representa la editorial del canal. Por lo tanto tiene sobre sí un peso que es distinto al de cualquier otro trabajador dentro de una estación televisiva”, agregó.

“Es un gallo prendido”

El debate continuó en el programa, aunque todos coincidieron en que el periodista era un profesional respetable. “Yo tengo la mejor impresión de él”, dijo Caniulef.

“Es simpático, es callado. Yo he carreteado un par de veces con él”, agregó Díaz. “Es un gallo prendido, le gustan las chiquillas, es bien querido por las chiquillas”, reveló.

“Me sorprende que Karim sea como dice Pamela, bueno para la juerga, las chiquillas, prendido. ¿Nadie le decía en el carrete así como ‘Karim, baja un poco los decibeles o baja un poco la intensidad?’”, preguntó Rojas.

“Sí, yo sé que sí, sus compañeros de trabajo más de alguna vez le dijeron que se cuidara”, cerró Caniulef.