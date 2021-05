La actriz Javiera Acevedo se convirtió en mamá por primera vez. La artista dio a luz a su hijo durante la noche de este miércoles, al que bautizó como Kai.

Según el portal Glamorama, la noticia fue revelada por la familia del padre del bebé, Federico Mekis. No obstante, Javiera aún no ha realizado el anuncio oficial.

Acevedo conversó hace algunos días con el diario Las Últimas Noticias, donde afirmó que estaba un “poquito más nerviosa”.

Aseveró, además, que su primogénito llega en un momento ideal porque tuvo tiempo para, en sus palabras, “tener mi independencia. Eso me hace sentir satisfecha con todo lo que viví y no me hace extrañar nada para atrás. Yo, a los 36 años, ya sentía ganas de ser mamá porque había hecho todo“.

Previamente en conversación con el programa online de Cristián de la Fuente, explicó el especial nombre que elogió para su hijo. “Se llama Kai… Significa mar, océano, en hawaiano. Y en polinésico me dijeron que significaba comida, como kai-kai”, contó.

“Tiene que ver mucho conmigo la comida. Qué heavy el tema de la comida. Porque todo gira en torno a la comida en mi vida. No encuentro la razón de existir si no es con la rica comida a mi alrededor. Vibro con la comida. ‘Javiera, a tomar desayuno, almorzar, a comer’. Y digo ‘ya’. Más me importa la comida que las personas parece…”, dijo.

El embarazo fue anunciado en diciembre pasado, cuando fue portada de la revista Velvet. En ese medio contó que conoció al padre del bebé en medio de la pandemia, luego que se relajaran las medidas sanitarias, “por un amigo en común durante esta pandemia. Un día él llegó a mi casa y la conexión fue inmediata”.

Agregó que “jamás imaginé conocer a alguien en estas circunstancias, pero siempre me he dejado sorprender por la vida. Este hijo es fruto del amor en pleno caos”.

Ahora, no obstante, confirmó al diario que esa relación se acabó, aunque mantienen una buena sintonía en la espera del nacimiento. “No (estamos juntos), pero puede ser el papá perfecto para tu hijo y no necesariamente esa persona es la pareja correcta para ti”, aseveró.

Agregó que “él está conmigo y eso es lo importante. A mí me basta con que él sea preocupado, ame a su hijo y sea un buen padre”. Y según comentó, lo ha sido. “Está súper involucrado. Ha estado conmigo en todo y no se le ha ido ningún detalle”, dijo.