Decidió responder. La comediante argentina Yamila Reyna se refirió en las últimas horas a los rumores de infidelidad que la afectan junto a su pareja y futuro esposo, el arquero de Unión Española, Diego Sánchez.

Los trascendidos llegaron a través del programa en línea Que te lo digo, conducido por los periodistas de espectáculo Hugo Valencia y Sergio Rojas.

Fue este último quien afirmó en el espacio de la noche del domingo que “he hablado con la expolola de este jugador de fútbol (…) me contó que el (Diego) ‘Mono’ Sánchez la engañó con Yamila”.

A través de sus Historias de Instagram, según recoge La Cuarta, la cordobesa realizó sus descargos e informó que “decidí hablar por mis redes para aclarar algunos puntos porque han colmado la paciencia, me han hinchado las pelotas algunos ‘seudo periodistas"”.

Sostuvo, además, que “el señor Sergio Rojas ayer en su live hizo acusaciones totalmente falsas sobre mí y sobre mi relación”.

“Por favor que aclare esto porque es injurioso lo que hizo, porque es totalmente mentira”, le pidió, añadiendo que “creo que lo hizo para poder tener más seguidores en su live, pero la verdad que ensuciando una persona, diciendo mentiras, así no se hace la pega, loco. Si sos periodista, labura (sic)”.

BioBioChile contactó al periodista, quien sostuvo que no dijo “nada falso” y que lo que Yamila sostiene es que la mujer, que fue su fuente, “está mintiendo”. “Lo que hice fue plantear las dos versiones en el Que te lo digo (…) yo no soy un tribunal del amor, por lo tanto no tengo idea si las versiones son ciertas”.

Se defendió, además, señalando que “no es injurioso porque no hay ánimo de injuria. Lo único que se hace es contar la versión de la chica y Yamila dice que no es real”.

La discusión pública llega luego que, hace algunos días, el futbolista le pidiera matrimonio a Yamila. La noticia la reveló en Instagram y con la foto de argolla de rigor. “¡A pasar el resto de nuestras sonrisas juntos! Te amo con locura Diego Sánchez”, escribió la trasandina.

No obstante, en el programa Zona de Estrellas de Zona Latina, la periodista Cecilia Gutiérrez aseguró que el arquero continúa con un vínculo matrimonial a pesar de estar separado de hecho, lo que limitaría las posibilidades de casarse.

En el documento, en efecto, aparece que el futbolista contrajo matrimonio el 25 de marzo de 2017, en San Felipe.

Tras los comentarios de Gutiérrez, la comediante usó sus redes sociales para responder a la polémica, y a la vez promocionar una de las marcas con la que trabaja. “Yo ocupo mi vida cosechando éxitos, mientras otros hablan de mí en un programucho que tiene menos rating que sus propias vidas”, sentenció.