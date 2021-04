“Sí, acepto!”. Con esta afirmación, y una fotografía de la argolla de rigor, la comediante Yamila Reyna dio a conocer la petición de matrimonio que recibió de su actual pareja, Diego Sánchez, arquero de Unión Española.

“(Acepto) a pasar el resto de nuestras sonrisas juntos! Te amo con locura @diego13_sanchez”, agregó la argentina en la fotografía en Instagram, donde el post se convirtió en viral.

Hoy, en el diario Las Últimas Noticias, Reyna contó detalles del rito del anillo: “Fue de película. Casi me muero, no supe qué hacer. Me dijo muchas cosas muy lindas y así fue nuestro compromiso, en la cocina de la casa”.

El futbolista le propuso almorzar juntos el martes pasado, y tras un sobrio brindis (que dejó con gusto a poco a la actriz), Sánchez la sorprendió mostrándole la caja de la argolla en cuestión. “¿Así está mejor el brindis?”, le preguntó, ante el asombro de la comediante.

“Fue algo muy cotidiano, como es nuestra relación. muy simple, desde la risa, del compañerismo. Yo no me la esperaba para nada, fue totalmente una sorpresa”, comentó Yamila.

“Siempre hablamos de que queríamos estar juntos y él me decía que quería pasar el resto de su vida conmigo. Pero a mis 42 años te juro que me tomo todo lo que me dicen con pinzas”, agregó.