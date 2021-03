Tras varios años como uno de los rostros más importantes de la televisión, Carolina de Moras se sinceró sobre los motivos que la llevaron a alejarse de la pantalla chica.

La animadora conversó con la revista Velvet donde también narró su cambio en su estilo de vida y los proyectos futuros en su carrera.

Según la modelo, el exigente ritmo que llevaba al trabajar en TV terminó afectando su vida. “Mi cuerpo me alegó… no me sentía tranquila ni cómoda con el lenguaje, con la confrontación”, reconoció.

De Moras, también reconoció que otro de los grandes motivos también fue asumir un autocuidado y conciencia sobre cómo quería verse y sentirse antes cumplir 40 años.

“Hace mucho me hice la pregunta de cómo quiero llegar a los 40, y ahí decidí hacerme cargo de eso, yo no quería que los 40 me pillaran. Yo decía: quiero llegar con un buen estado físico, súper consciente, sana, ágil. Y en ese sentido, hice la pega, porque el deporte no solo me fascina, sino que para mí es un estilo de vida”, dijo.

La respuesta de “La Fiera”

Las declaraciones de la exanimadora del Festival de Viña, provocó una reacción en su “archienemiga” Pamela Díaz.

En el programa de farándula Me Late Prime, Díaz se refirió a la entrevista de su excompañera de trabajo, leyendo el título de una nota de prensa que citaba: “’Carola de Moras confiesa por qué se alejó de la televisión: ‘No me sentía tranquila ni cómoda con el lenguaje y por la confrontación’”.

“¡Si esta es más ordinaria que yo! ¿Qué se viene a hacer la linda aquí? ¡Me carga la gente así! Aparte que ella no dejó la televisión. ¿Por qué la gente dice eso?”, sentenció.

“A mí el primer día que me echaron de Chilevisión, ¿qué hice yo?. ‘Hola, People. Para que no se enteren por otra persona, les digo que me echaron’”, recordó.

En ese minuto Andrés Caniulef, que también es parte del espacio, le preguntó: “¿Entonces qué pasa con ella (con De Moras)? ¿Tú dices que ella no dejó la televisión a voluntad propia?”.

“No, si sabemos que no pueh”, cerró.

La relación entre Díaz y De Moras ha sido complicada desde que trabajaron juntas en el matinal de Chilevisión. De hecho, en varias oportunidades han tenido declaraciones cruzadas por la prensa.

En febrero pasado, por ejemplo, Díaz aseguró que la animadora “Es una persona un poco mala” y previamente la había calificado como “la copia mala de Tonka Tomicic”, lo cual provocó su primera salida de CHV.

“Cuando yo dije que era la copia de la Tonka, me sacaron del programa. Y cuando fui a reunión, los ejecutivos que hoy no están me dijeron que me sacaban por necesidades del canal. Pero a las tres horas, me llamaron de nuevo para decirme que Carola de Moras había pedido que me sacaran”, relató.

De Moras, en tanto, reconoció que había pedido la salida de su compañera. “Son temas fomes (la frase), porque lo encontré como injusto. Pero entendemos esta forma tan espontánea que tiene la Pamela. Ella también sabe cómo hacer sus alineamientos para conseguir sus objetivos”, aseguró en Hola Chile.

“Pero a ella le costó la salida del matinal, salida que le dolió mucho, por lo que tengo entendido (…) Y las mismas personas del programa no aguantaron esta situación y exigieron ellos, y yo, la salida de ella”, agregó.