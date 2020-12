El reguetonero estadounidense de origen puertorriqueño, Arcángel, sufre un delicado estado de salud luego de afirmar que le encontraron “una mancha” en su cerebro. “No temo a lo único seguro que tenemos en esta vida: la muerte. Pero tampoco me quisiera marchar tan joven“, escribió luego de dar a conocer la noticia.

A través de una publicación en Instagram, el intérprete de Por amar a ciegas preocupó a sus más de 11 millones de seguidores. En una fotografía colgada en la plataforma, aparece sometiéndose a un examen de resonancia magnética.

El artista debió ser ingresado a un recinto asistencial debido a la complicación, aunque de momento se desconocen detalles respecto de síntomas y de su estado de salud.

En la red social, el músico escribió que desde hace ya un año viene “batallando con un corazón enfermo y ahora una supuesta mancha en mi cerebro”.

Añadió que se encuentra “pidiéndole a Dios a diario que me siga enseñando el camino pues no temo a lo único seguro que tenemos en esta vida: la muerte. Pero tampoco me quisiera marchar tan joven”.

El músico tiene 34 años, tres hijos y una carrera que incluye cinco álbumes de estudio: El fenómeno, Sentimiento, elegancia & maldad, Ares, Historias de un capricornio y Los favoritos 2.

Una de sus últimas presentaciones en Chile ocurrió en el Festival de Viña del Mar 2019, cuando subió al escenario junto al puertorriqueño Bad Bunny para cantar Por amar a ciegas.

En Instagram, el intérprete sostuvo que sueña “con ver a una niña festejando sus 15 años, graduándose de la Universidad y si es posible caminado por un altar. Bien decía mi madre: ‘hijo fuiste y padre serás"”.

“Deseo ver mis hijos cumpliendo sus metas, quiero que mis hermanos y amigos logren todo lo que se propusieron y yo estar presente. Quiero darle más honor todavía a mi madre y al barrio que me vio crecer”, agregó.

Finalmente, agradeció a Dios y a sus fanáticos por el apoyo que le han entregado durante los últimos días.