La actriz surcoreana Kim Mi Soo, conocida por participar en múltiples series de televisión de su país (K-Dramas), ha fallecido este miércoles a sus 29 años (31 años en edad coreana).

La artista aparece en el K-Drama Snowdrop, producción actualmente en emisión y que ha causado polémica tras ser acusada de distorsionar la historia política de Corea del Sur, específicamente respecto al movimiento por la democracia en los 80.

En este drama, Mi Soo era Yeo Jung Min, compañera de cuarto de la protagonista Eun Young Ro, interpretada por Jisoo del famoso grupo de K-Pop Blackpink.

La noticia fue dada a conocer por la agencia que la representaba, Landscape Entertainment, la cual no reveló la causa de su muerte.

“Les transmitimos noticias tristes y dolorosas. Kim Mi Soo ha fallecido de manera repentina este 5 de enero. Su desconsolada familia tiene el corazón roto”, expresó la empresa, según traduce el portal de entretenimiento surcoreano Soompi.

Asimismo, pidió al público “abstenerse de inventar rumores o reportes especulativos para que la familia, que está afligida y en shock, pueda conmemorarla con respeto”.

El funeral será llevado a cabo de forma privada.

Otros K-Dramas en los que trabajó Mi Soo son Hi Bye Mama(2020), The School Nurse Files (Netflix, 2020), Yumi’s Cells (2021) y más, junto a películas como The Cursed: Dead Man’s Prey (2021).