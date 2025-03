Ya tenemos un vistazo más de lo que será Mortal Kombat 2, la segunda película de la saga de videojuegos de pelea creado en 1992.

Aunque ya se sabía un poco de qué es lo que se aproxima, desde Entertainment Weekly se revelaron nuevas imágenes de la secuela, incluyendo a uno de los personajes más esperados por los fans, Johnny Cage.

Con contratiempos y problemas como las huelgas de guionistas e intérpretes de por medio, la producción de Simon McQuoid, tiene fecha de estreno para el próximo 24 de octubre en cines.

It’s Johnny ******* Cage. Mortal Kombat II – coming soon only in theaters. #MortalKombatMovie pic.twitter.com/VqRZjJpJks

— Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 11, 2025