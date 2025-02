El actor y comediante Marlon Wayans habló sobre la posibilidad de una secuela de ¿Y dónde están las rubias?, el éxito de comedia que ya cumplió 20 años desde su estreno.

¿Podemos ilusionarnos? Durante una reciente entrevista con el programa estadounidense Good Morning America, Wayans expresó su deseo de retomar el proyecto después de completar Scary Movie 6, la comedia que realizó junto a su hermano Shawn que se estrenó hace 18 años.

En 2004 los hermanos Wayans interpretaron a dos agentes del FBI disfrazados de ‘mujeres blancas’ de la alta sociedad para mantenerlas a salvo de un complot de secuestro y así lograr ganarse la confianza de su jefes.

Aquella película se convirtió en un clásico de la comedia, a tal punto que con el paso de los años no ha perdido su popularidad.

“Todos los días me preguntan: ‘¿Cuándo van a hacer la secuela?’. Aman esa película. Creo que ya es tiempo. Así que primero terminemos Scary Movie 6, y luego vamos a sacar White Chicks 2“, reveló Wayans en conversación con el programa.

Marlon Wayans says they plan to make 'White Chicks 2' after they wrap up 'Scary Movie 6.'pic.twitter.com/d5pDs0hysv

