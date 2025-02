El actor y rapero T.O.P, conocido mundialmente por su participación en la banda BIGBANG, compartió detalles sobre la construcción de su personaje Thanos en la segunda temporada de El juego del calamar. En una entrevista reciente con Netflix, explicó cómo colaboró estrechamente con el director para crear un personaje único y memorable, que ha generado reacciones mixtas entre los espectadores.

“Después de varias discusiones con el director, yo quería diseñar y crear un personaje único nunca visto”, comentó. Para lograrlo, T.O.P utilizó gestos exagerados y anticuados, con el objetivo de que el público sintiera incomodidad y desconcierto. “Quería que sientan una vibra extraña de él. Si miran las líneas de Thanos, él usa muchas frases antiguas por su edad. Con eso puedes ver que Thanos sigue atrapado en el pasado”, agregó.

1. Thanos y las uñas pintadas como las Gemas del Infinito

El personaje de Thanos, un rapero cuya carrera se desplomó en los años 2000, se caracteriza por su estilo excéntrico y comportamiento errático. T.O.P detalló cómo incluso aspectos visuales, como el peinado y las uñas pintadas con los colores de las Gemas del Infinito, fueron decisiones tomadas para resaltar lo peculiar del personaje. “Pensé en pintarlas con los colores de las Gemas del Infinito de Thanos y sería gracioso ya que él es un personaje bizarro. Me las pinté y le encantó al director”, recordó.

2. Thanos quiere impresionar a una chica

Uno de los momentos más destacados fue la escena donde Thanos intenta impresionar a una chica con un rap. “Ese verso era más largo en el guion original, pero el director me dijo que podía dejar volar mi imaginación. Quería hacer un rap fácil de seguir. Si él era bueno, no coincidiría con la imagen del rapero fallido que se unió al juego”, explicó T.O.P, resaltando la importancia de mantener la coherencia con la esencia del personaje.

3. Comportamiento de Thanos

La relación de Thanos con otros personajes también fue clave en su desarrollo. T.O.P mencionó la escena en la que Thanos promete proteger a Se-Mi después del primer juego, y cómo su comportamiento infantil y sus expresiones exageradas buscaban generar tanto humor como incomodidad. “Me dije a mí mismo que mentalizara a un alumno inmaduro de la escuela”, comentó.

4. Pelea de Thanos con el FrontMan

Además, el actor habló sobre su dinámica con el FrontMan (interpretado por Lee Byung-Hun), con quien había trabajado hace 15 años en la película Iris (2015). “Fue la primera escena después de mucho tiempo que filmamos una escena de acción juntos. Me sentí nostálgico y él también”, dijo T.O.P, señalando cómo la historia personal entre ambos actores añadió una capa extra a sus interacciones en la pantalla.

5. La muerte de Thanos

Uno de los momentos más comentados por los fans fue la muerte inesperada de Thanos. “El hecho de que muriera con un tenedor en ese momento inesperado lo hizo más impactante y eso es lo que me encanta”, afirmó. A pesar de que su personaje no fue diseñado para ser querido, T.O.P se mostró agradecido por la acogida del público: “Veo memes y videos de Thanos cada día, me siento agradecido y orgulloso de haberle dado vida a este personaje”.