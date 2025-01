Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

En medio de la disputa legal entre Blake Lively y Justin Baldoni por acoso sexual en la película "It Ends With Us", se ha revelado una escena sin editar de dos minutos publicada por TMZ. En el clip, los actores conversan de forma trivial mientras graban una escena en slow motion, mostrando un diálogo natural entre ambos. Los diálogos contradicen las acusaciones de Lively sobre comentarios espeluznantes de Baldoni. La escena podría favorecer la defensa del director en el caso, al mostrar un ambiente distendido y amistoso en el set.