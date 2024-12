Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El actor y cineasta Justin Baldoni fue despojado del premio Voices of Solidarity Award otorgado por la organización Vital Voices, tras ser demandado por acoso sexual y difamación por parte de la actriz Blake Lively, con quien compartió pantalla en la película "It Ends With Us". Lively detalló que Baldoni le mostraba imágenes de mujeres desnudas sin su consentimiento y le exigía filmar más escenas sexuales de las acordadas inicialmente. Además, se alega que el cineasta habría contratado una agencia de relaciones públicas para perjudicar la carrera de la actriz en Hollywood. Ante estas acusaciones, Vital Voices decidió revocar el premio al considerar las acciones de Baldoni y su equipo como contrarias a los valores de la organización.