La disputa entre Blake Lively y Justin Baldoni, coactores de "It Ends with Us" ha acaparado la atención de los medios y redes sociales, tras la denuncia de acoso sexual que Lively interpuso contra Baldoni. La actriz demanda al actor por situaciones irregulares, como comentarios inapropiados, límites físicos sobrepasados y humillaciones durante el rodaje. Además, se relevó la existencia de conversaciones entre Baldoni y su equipo, de posibles planes para arruinar la reputación de Lively, contratando expertos en manejo de crisis y presionando a los medios para evitar publicaciones negativas sobre el actor. Esto ha llevado a Baldoni a ser despedido de la agencia de talentos WME y interponer una demanda de difamación contra The New York Times, medio que dio cuenta de las conversaciones. Mientras que la actriz, ha recibido apoyo del mundo del espectáculo tras la demanda.